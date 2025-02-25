شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية لدورى محترفي اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، لقاءات قوية فى الجولة السادسة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بواقع 4 مواجهات.

وتشهد هذه المواجهة لقاءات بين كل من، الزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع هليوبوليس وطلائع الجيش مع سموحة والأهلى مع الزهور.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة على اللقب 8 أبريل المقبل.

كما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد إقامة مباراة قمة الدور الثانى بدورى المحترفين للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك و المحدد لها 27 فبراير الجارى بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

شهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .