الامارات | الوصل بطل كأس الإمارات لألعاب القوى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق الوصل لقب كأس الإمارات لألعاب القوى لفئة الرجال، فيما حصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة ألقاباً عدة هي: السيدات، والشابات، والشبلات والناشئات، بينما ذهبت صدارة فئة الشباب إلى نادي أبوظبي، والناشئين إلى نادي حتا، والأشبال إلى نادي النصر.

وأقيمت منافسات البطولة، التي نظمها اتحاد ألعاب القوى، في نادي خورفكان للمعاقين، بمشاركة 480 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

وتضمنت البطولة ثماني فئات للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات والأشبال بنين وبنات، والفئة المجتمعية، والتي توجت بلقبها القيادة العامة لشرطة دبي.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين رئيس اتحاد ألعاب القوى، اللواء الدكتور محمد المر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومسؤولين في الأندية المشاركة بالبطولة.

من جهته، قال محمد المر في تصريحات صحافية: «إن البطولة تندرج ضمن استراتيجية الاتحاد للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز مشاركتهم في البطولات المحلية، بهدف تطوير المستويات التنافسية، بما يصبّ في مصلحة المنتخبات الوطنية في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة»، وأثنى رئيس الاتحاد على المشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات، والجهود التي بذلها نادي خورفكان للمعاقين، لاستضافة البطولة وتوفير جميع متطلبات نجاحها، بما يعزز الدور الرائد للنادي ومنشآته المتطورة، وبنيته التحتية المميزة.