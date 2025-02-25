الامارات | الهاشمي: العروبة لم يوفق في اختيار اللاعبين الأجانب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مساعد مدرب فريق العروبة، عبدالعزيز الهاشمي، أن فريقه يمر بمرحلة صعبة جداً في مشوار البحث عن البقاء بين مصاف أندية دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، لاسيما أنه يحتل المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط، بعد الخسارة الأخيرة أمام شباب الأهلي بهدفين دون مقابل في الجولة الـ17.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «العروبة لم يوفق في اختيارات اللاعبين الأجانب، والبطولة صعبة، لكننا لم نفقد الأمل، على الرغم من أن الفريق يواجه سوء توفيق في بعض المباريات، وأيضاً غياب المهاجم الأجنبي يؤثر في الفريق، إذ تعاقدنا مع لاعب ووصل إلى الدولة منذ يومين فقط، ولم يكن في مباراة شباب الأهلي، وأعتقد أنه سيكون له دور في المباريات المقبلة».

وكان العروبة قد فاز في مباراة واحدة فقط، فيما خسر في 16 مواجهة، واستقبل 48 هدفاً، وبات بحاجة إلى جهد مضاعف من أجل البقاء، خصوصاً أن مركز البقاء الـ12 يحتله فريق البطائح برصيد 12 نقطة.

وأضاف الهاشمي: «أي فريق يتأثر بالتأكيد بمستوى اللاعبين الأجانب، خصوصاً إذا كان يلعب في مركز مؤثر، وهذا ما نبحث عنه حالياً».

وختم: «العروبة سينافس ويقاتل حتى آخر لحظة في البطولة، ما دامت هناك نقاط في الملعب».