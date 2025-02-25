الامارات | فريق بيلاروسي يظفر ببطولة الشارقة للطيران الشراعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق بيلكا البيلاروسي بلقب بطولة الشارقة الدولية السادسة للطيران الشراعي، التي أقيمت بجبل الفاية في الشارقة، بمشاركة 58 متسابقاً ومتسابقة يمثلون 17 دولة.

وجاء الفريق السعودي في المركز الثاني برصيد 375 نقطة، وفريق الإمارات ثالثاً برصيد 398 نقطة.

وعلى صعيد فردي الرجال فاز الأستوني سيرجي أوسانوف بالمركز الأول، تلاه البيلاروسي الياكسي في المركز الثاني، ثم مواطنه يواهيني فيكتور والسعودي حمد عبدالمتعال اللذان تقاسما المركز الثالث.

وفي فردي السيدات، نالت الروسية ايكاترينا المركز الأول، وجاءت الكازاخستانية البينا ثانيةً، والسورية جودي نصري ثالثة.