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الامارات | صلاح.. ملك الأرقام القياسية في إنجلترا

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نيقوسيا - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | صلاح.. ملك الأرقام القياسية في إنجلترا 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل النجم المصري، محمد صلاح، تألقه وتحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، وكان آخرها صعوده إلى المركز الثالث كأفضل الهدافين في تاريخ ناديه ، بقيادته إلى فوز في غاية الأهمية على مانشستر سيتي (2-صفر)، في عقر دار الأخير، مشرعاً الباب أمامه للتتويج بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في مختلف المسابقات إلى 241 هدفاً، معادلاً رقم غوردون هودجسون الذي حقق هذا الإنجاز في الفترة من 1926 إلى 1935، وحقق صلاح الإنجاز في 387 مباراة منذ انتقاله إلى صفوف الريدز، في يونيو عام 2017، قادماً من روما الإيطالي، وسجل صلاح 180 هدفاً في الدوري، و45 في .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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