شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الـ16 بالدوري المصري غداً.. اعرف المواعيد والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile، غداً الأربعاء، بإقامة 3 مباريات تجمع حرس الحدود مع الأهلى ومودرن سبورت مع الجونة والإسماعيلى مع فاركو.

موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدورى

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود& الأهلى..4 عصراً

مودرن سبورت & الجونة..4 عصراً

الإسماعيلى & فاركو..7 مساءاً

الخميس 27 فبراير

سموحة & المصري البورسعيدى..4 عصراً

الزمالك & زد إف سى..7 مساءً

طلائع الجيش & البنك الاهلى.. 4 عصراً

الجمعة 27 فبراير

غزل المحلة & إنبى..4 عصراً

الاتحاد السكندري & بيراميدز..7 مساءً

سيراميكا & بتروجت..7 مساءً

القناة الناقلة للدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصري.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.