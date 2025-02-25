شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الإسماعيلى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة مساء غد، الأربعاء باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم، ثم يعلن المدير الفنى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بفندق النادى.

ويسعى الجهاز الفنى لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين لكسر سلسلة النتائج السيئة التي يعيشها الفريق بعد 5 هزائم متتالية وتعادل فى آخر 6 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة ثم من الأهلى ثم تعادل مع المصري، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف.

وعكف الجهاز الفنى للإسماعيلى على دراسة مباريات فاركو الأخيرة بالدوري؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البرتقالى بحثاً عن انتصار جديد بالمسابقة.