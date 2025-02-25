شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحذف فيديو السخرية من الأهلى وتحول المسئول عنه للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية، أنه تمت إزالة فيديو السخرية من الأهلي خلال مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة: "تم حذف فيديو السخرية من الأهلي من على صفحة الرابطة، وتحويل المسئول للتحقيق الفوري واتخاذ قرارات رادعة ضد من فعل ذلك على صفحة الرابطة".

وتعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل منهما في الجولة الخامسة عشرة، ليبقى الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر بـ36 نقطة.

ويستعد فريق الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة حرس الحدود مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

فيما يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق زد إف سي في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" لموسم 2024-2025.