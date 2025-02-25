شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى للإعلان عن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها القاهرة، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشـباب والرياضة وروبيرت سـتول رئيـس الاتحاد الدولي للخمـاسـي الحـديـث.

كشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث، برئاسة المهندس شريف العريان، عن جدول كأس العالم للرجال والسيدات والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.

وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 12 لاعبا ومثلهم من اللاعبات، نظرا لأنها البلد المستضيف للمنافسات، وتضم قائمة اللاعبين "مهند شعبان، معتز وائل، محمد حسام، أسامة زكي، مصطفى أبو عامر، عمر عامر، محمد حاتم، أحمد أسامة عبد الحميد، مازن شعبان، سيف سليمان، علي إيهاب ومحمد تامر".

فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من: "فريدة أبو هاشم، ملك إسماعيل، جنا عطية، زينة عامر، جنة وليد ، سارة عمرو، عاليا عنايت، للي فرج، كارمة هانى، هبة الله عمرو، شهد عادل وريتاج علاء".

يذكر أن قائمة الدول المشاركة في البطولة تضم "فنزويلا، أوزباكستان، الكويت، السعودية، الهند، فرنسا، المجر، إسبانيا، أمريكا، لبنان، الدومنيكان، إيطاليا، النمسا، أستراليا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، بولندا، سنغافورة، بريطانيا، جنوب أفريقيا، جورجيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، الإمارات، السودان، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جامبيا، غانا، السنغال، نيجيريا، عدد 2 دولة من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".