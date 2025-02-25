شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون جنيه قيمة الموسم الواحد فى العقد الجديد لربيعة وياسر إبراهيم مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اتفق مسئولو النادى الأهلى مع الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم، على تمديد تعاقدهم مع النادى لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، مقابل 14 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وعرض الأهلي التجديد لـرامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة ثلاث سنوات مقابل 14 مليون جنيه لكل منهما فى الموسم الواحد، بخلاف مبلغ مليوني جنيه إعلانات، واشترط النادي أن يكون التجديد فى الموسم الثالث مُرتبطاً بنسبة المشاركة فى 70% من مباريات الموسم الثاني، وذلك لتفعيل العقد.

وطلب رامي ربيعة وياسر إبراهيم رفع المقابل المالي، مع إلغاء نسبة المشاركة لتجديد الموسم الثالث، ويرغب محمد شوقي فى حسم هذا الملف، والإبقاء على الثنائي.

ويستعد الاهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

يقام الدوري المصري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.