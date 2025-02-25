شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرسمى للزمالك: لا أعتقد أن زيزو يروح الأهلى وخسرنا نقطتين فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض خسر نقطتين فى مباراة القمة أمام الأهلى، لأنه كان الأقرب للفوز، ولا أعتقد أن زيزو يضحى بتاريخه وأرقامه مع الزمالك ويروح الأهلى.

وقال أحمد سالم، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نتيجة القمة مش مرضية لأننا كنا نقدر نكسب، خاصة بعد التسجيل اللاعبية أخدت الكرة، وحاولت تسجل الهدف الثانى وكانت الروح كبيرة جدا وضاعت مننا نقطتين، ولكن فى ظل الظروف التى نعانى منها فهى مرضية، ولكن الجيل الحالى فى الزمالك بيعرف يلاعب الأهلى، وتعجبت كثيرا من استسهال البعض لمباراة الزمالك".

وأضاف: "موضوع أحمد سيد زيزو انتقل إلى لجنة التخطيط، وهم المسئولون عن عقد الجلسات المقبلة لإنهاء هذا الملف، ولكن ليس لها وقت محدد وهم متواصلين مع إدارة الزمالك".

وتابع: "ما يخص القرارات الإدارية أنا المختص بإعلانها بشكل رسمى من قِبَل الإدارة، لكن الأمور الفنية من حق اللجنة الفنية التحدث فيها وتطمين الجمهور بالأمور الفنية لأنهم الأقدر بها".

واستطرد: "رأي محبى الزمالك ليس بالضرورة أن يكون رأي الإدارة وكل واحد له وجهة نظر زى أيمن ممدوح عباس أحد الزملكاوية المحبين وابن أكبر داعم للزمالك، ولكن رأيه خاص به".

وأردف: "ملف الفريق الأول لكرة القدم مع لجنة التخطيط وهم الرباعى حسين لبيب وعمرو الجناينى وميدو وحازم إمام، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة ولكن أصبح بعيدا عن ملف الكرة".

وأكد: "الزمالك هو الزمالك قبل هذا المجلس، الزمالك كان بيتغلب من الأهلى بفارق كبير واسكواد بيعانى ومحقق موسم صفرى، ولكن الآن الزمالك خد بطولتين وضم صفقات قوية وأصبح ندا لأى فريق، واستقرار الأهلى مش متوفر للزمالك".

وواصل: "قائمة الزمالك بها لاعبون مستهدفون من المنافسين زى محمود بنتايج وأحمد سيد زيزو وقبلهما إمام عاشور وغيره، والفترة المقبلة ستشهد الاستقرار فى أكثر من ملف، والزمالك يقدر زيزو وسيضع أمام أكبر راتب يستطيع دفعه".

واختتم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حديثه قائلا: "ما أعتقدش أن زيزو هيروح النادى الأهلى، لأن زيزو مختلف عن اللى راحوا الأهلى، لأنه بنى تاريخ كبير مع الزمالك، وسنتين كمان هيبقى الهداف التاريخ للزمالك، وهيبقى أسطورة كبيرة مع الأبيض زي حسن شحاتة وحمادة إمام وغيرهما".