شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: مفيش نادى يقدر يلبى طلبات زيزو إلا الخليج.. وشحاتة ومروان الأقرب للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر النحاس وكيل اللاعبين، أنه لا يوجد لاعب فى الأهلى والزمالك نستطيع بيعه فى أوروبا فى الوقت الحالى، والأقرب هما مروان عطية ومحمد شحاتة ولكن بشرط.

وقال تامر النحاس، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد لاعب فى الأهلى والزمالك نستطيع بيعه فى أوروبا فى الوقت الحالى، وأوروبا تحتاج لاعبين ذوي قدرات كبيرة فى سن لا يتعدى الـ21 أو 22 عاما، إلا إذا حقق اللاعب أرقاما خرافية".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو جاله عرض من الخليج بقيمة 5 ملايين دولار، ولكن من نادى نيوم درجة ثانية، وزيزو من السهل حصوله على 3 ملايين دولار فى الخليج لأنه لاعب حر".

وأضاف وكيل اللاعبين: "أشرف بن شرقى صفقة كبيرة جدا من قبل التسجيل فى مباراة القمة، وهو كواليتى عالى جدا وفارق عن أى لاعب عندما كان يلعب فى الزمالك".

وتابع: "أداء لاعبى الأهلى والزمالك فى مباراة القمة يحمدوا ربنا على الرواتب التى يحصلون عليها، لأن لاعبى الأهلى يحصلون على رواتب كبيرة".

واستطرد: "قيمة اللاعب فى مصر بتضاعف بعد مباراتين جيدتين فقط ودا غلط، وسن اللاعب بيتحكم فى قيمته، لأنه كل ما يكبر مش هتقدر تستفيد منه".

وأردف: "عبد الله السعيد يستاهل أى راتب يتدفع فيه وحاليا ممكن من 15 إلى 20 مليون فى السنة، لأنه جميل وأنا اللى خدته من الإسماعيلى إلى الأهلى، وكان عنده عرضين من الزمالك والأهلى، ولكن اللاعب اختار الأهلى على رغم أن الزمالك كان عرضه أكبر".

واختتم تامر النحاس حديثه قائلا: "مروان عطية ومحمد شحاتة لو استمروا موسم كمان بهذا المستوى ممكن نقدر نحركهم إلى أوروبا، خاصة أن سنهم حاليا مناسب، والاستمرارية طريق محمد عبد الله ومحمد السيد للاحتراف".