شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى الجديد للمصرى بقيادة أنيس بوجلبان والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة النادي المصري، إجراءات التعاقد مع المدير الفني التونسي أنيس بوجلبان لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي، وذلك بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم لينتهي بنهاية موسم 2026/2025.

ووافق مجلس إدارة النادي على تشكيل الجهاز الفني التونسي المعاون، والذي يضم إلى جوار بوجلبان كل من: أنيس بن عبد القادر مدربًا عامًا، محمد بن الحبيب تومي مدربًا لحراس المرمى، محمد وجيه بلعيد مدربًا للياقة البدنية، أشرف بن الهادي طياري محللًا للأداء، حسن بن صلاح الدين أخصائيًا للتأهيل.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي المصري عبر حسابها على فيسبوك: "اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، حاضر باش يرفع التحدي، أنيس بوجلبان مديرًا فنيًا للنسور الخضُر، رحبوا معنا بقائد النسور".

ومن جانبه أعرب أنيس بوجلبان، المدرب السابق لفريق الترجي الجرجيسي، عن حماسه الكبير لتولي تدريب فريق المصري البورسعيدي.

وقال أنيس بوجلبان، في تصريحاته لإذاعة موزاييك التونسية: "أشكر إدارة نادي الترجي الجرجيسي على التعاون المثمر"، مؤكداً أن الفريق حقق نتائج متميزة، حيث جمع 41 نقطة من 21 مباراة، مع الحفاظ على فارق 4 نقاط عن المتصدر.