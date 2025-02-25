شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بورتو السابق: بيسيرو مدرب رائع.. ومجموعة الأهلى فى مونديال الأندية "صعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي وبورتو البرتغالي السابق: "تجربتي مع النصر السعودي كانت مهمة جدا خلال مسيرتي التدريبية، وسعيد جدا بالتعامل مع إدارة الفريق وكنت أواجه صعوبات في اللغة لكنني حاولت التغلب معها".

وأضاف البرتغالي لويس كاسترو عبر زووم مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية: "كريستيانو رونالدو لاعب عالمي ويعرف كيف يحترم اللاعب مدربه، وينفذ تعليماتي في الملعب والعمل معه كان سهلا للغاية".

وتابع: "كريستيانو عاطفي لكنه لاعب قوي في الملعب ولديه طموح كبير يرغب دوما يحققه مع اي فريق يلعب له وهذا ما كان يسعدني وكنت أتعامل معه على هذا الأساس".

وواصل ، تلقيت العديد من العروض من مصر ودول اخرى في العالم ، ووجودي للعمل في مصر سيكون مهم جدا لي ويجب حينها ان اقوم بعمل رائع لكننى لم اتخذ بعد خطوتي المقبلة في مسيرتي التدريبية، وأضاف ، أعرف جوزيه بيسيرو على المستوى الشخصي هو مدرب رائع والزمالك فريق كبير ، واتوقع نجاح بيسيرو في تجربته التدريبية الحالية مع الزمالك لكونه مدرب مجتهد جدا"

وأردف ، "الاهلي وانتر ميامي وبورتو وبالميراس مجموعة صعبة لان الفرق الاربعة قوية وتمتلك لاعبين كبار اصحاب خبرات ومن الصعب التكهن بالفريقين المتأهلين عن المجموعة الاولى لمونديال الاندية المقبل ، فهذه المجموعة ستكون صعبة للغاية".

وأكل ، "كل فرق العالم وليست اندية الدوري السعودي ترغب في التعاقد مع محمد صلاح لأنه لاعب كبير ومهم وينفذ ما يطلب منه على ارضية الملعب.، وطلبت حينما كنت مدربا لفريق النصر التعاقد مع صلاح فهو من افضل لاعبي العالم"