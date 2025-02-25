شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محمود بنتايج يكشف موقف اللاعب من الاستمرار مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد عرفة وكيل المغربي محمود بنتايج لاعب فريق الزمالك عن موقف اللاعب من الاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء وتفعيل بند الشراء النهائي.

وقال وكيل لاعب الزمالك محمود بنتايج، في تصريحات تليفزيونية: عقد بنتايج قابل للتفاوض ومن الوارد تخفيض مبلغ الشراء النهائي.

وأضاف: تقسيط مبلغ الشراء وارد أن يكون متاحا، واللاعب سعيد جدا بالقميص الأبيض ويريد استكمال مسيرته مع الفريق، هو "لايق" على الزمالك.

ويقدم محمود بنتايج مستوى مميزاً مع الزمالك، وكان آخرها مواجهة الأهلي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وجاء هدف الأبيض عن طريق بنتايج الذي تُوج بجائزة رجل المباراة.

وتعالت أصوات جميع محبي نادي الزمالك بضرورة تفعيل بند شراء اللاعب، خاصة في ظل وجود أكثر من نادٍ يرغب فى شراء اللاعب، أبرزها الأهلي وبيراميدز، في الوقت الذي يرغب نادي سانت اتيان فى استعادته، وهو ما يدفع الزمالك للتحرك سريعا لحسم هذا الملف، خاصة أن إدارة الزمالك سبق أن تفاوضت مع النادي الفرنسي من أجل تخفيض قيمة شراء اللاعب المحددة بمليون يورو.