شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل: قبلنا التحدى بروح واحدة فى مهمة وطنية مع منتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شريف عبد الفضيل، المدرب العام لمنتخب مصر للمحليين، عن فخره واعتزازه بتولي هذه المهمة الوطنية، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تحقيق الأهداف المنشودة رغم التحديات الزمنية.

وقال عبد الفضيل عبر حسابه على فيسبوك: "توكلنا على الله لخوض تجربة وطنية جديدة رغم تحديات ضيق الوقت، لكننا، جهازًا فنيًا ولاعبين، قبلنا التحدي بروح واحدة وعزيمة قوية لتحقيق الهدف المنشود".

ووجه شريف عبد الفضيل الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الثقة في الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، مشددًا على أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم مستوى يليق بالكرة المصرية.

واختتم المدرب العام تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يسعى لبناء فريق قوي قادر على تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل القارية والدولية.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين يضم وائل رياض مديرا فنيا، شريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، أحمد رؤوف مدربا، إبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخططا للأحمال، أحمد مصطفى محلل أداء، الدكتور محمد أكمل طبيباً، الدكتور صلاح عاشور للعلاج الطبيعي، خالد خفاجه للتاهيل، محمود حرب مديرا إداريا، زغلول صيام منسقا إعلاميا ومحمد عيد للمهمات.

وجاء قائمة المنتخب كالتالى: حراسة المرمى: محمود أبو السعود، حسين زكريا، محمد أبو النجا، أحمد طارق

الدفاع: أيمن أشرف، عبد الرحمن صميدة، مهاب سامى، أحمد عيد، لؤى وائل، سيد نيمار، شريف رضا، محمود إبراهيم، أحمد خالد

الوسط: محمد صادق، أحمد خالد كباكا، رامز ميلاد، محمد عنتر، محمود دياسطى، محمد مجدى، يوسف الجوهرى، مصطفى جمال، محمود طلعت، محمد بهاء

الهجوم: مروان عثمان، محمد السيد، على حسين