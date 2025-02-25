شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: أعد جماهير الأهلى بتحقيق شىء مميز فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

علق حسين الشحات لاعب الأهلي على استعداد فريقه للمشاركة في كأس العالم للأندية في شهر يونيو المقبل بنظامها الجديد.

وقال الشحات، في تصريحات لمنصة كأس العالم للأندية التابعة لفيفا: "إحنا أبطال أفريقيا وتأهلنا للنهائي 5 مرات في آخر 6 نسخ وهو ده حجم النادي الأهلي".

وأضاف: "أعد الجماهير بتحقيق شيء مميز في كأس العالم للأندية ونحاول نسعدكم واحنا نقدر نعمل المستحيل بوجودكم معانا".

على جانب آخر، أصدر المكتب الإعلامي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والذى يديره وكيل أعماله دينو لامبيرتى، بيانا بشأن الهجوم والانتقادات الشديدة التي تعرض لها المدرب السويسري عقب التعادل مع الزمالك في القمة 129 وفقدان نقطتين في مشوار المنافسة على الاحتفاظ بدرع الدوري المصري.

وجاء نص البيان كالتالي:

(بعض الأفكار بعد المباراة الأخيرة)

كرة القدم هي العاطفة.. كرة القدم هي الشغف.. ولهذا السبب بالذات أفهم الانتقادات والتوقعات العالية من جماهير الأهلي. هذا النادي يعيش على البطولات – وهذا ما يجعله مميزًا للغاية.

ولكن هناك شيئا واحدا واضحا أيضًا: انتقاد المباراة بعد انتهائها دائمًا ما يكون سهلًا.. يمكن لأي شخص أن يشير إلى ما كان يجب أن يتم بشكل مختلف بمجرد انتهاء المباراة.. ولكن من لديه الشجاعة لتحمل المسؤولية قبل المباراة؟ من سيقف ويقول: “كنت سأضع نفس التشكيلة تمامًا، وإذا لم تنجح، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة؟”.

مارسيل كولر يفعل ذلك، إنه يحلل كل التفاصيل، حتى وقت متأخر من الليل، ويستعد بدقة، يدرس خصومنا، يقيم لاعبينا، ويتخذ القرارات من أجل الفوز – وليس من أجل التعادل أو الخسارة.. بالطبع، بعد المباراة، قد يرى أي مدرب الأمور بشكل مختلف لأن كرة القدم غير متوقعة، ولكن يجب اتخاذ القرارات مسبقًا، وليس بعد فوات الأوان.

نعم، تعادلنا.. نعم، التوقعات عالية.. ولكن متى كانت آخر مرة خسرنا فيها مباراة؟ كم مرة أظهر هذا الفريق شخصيته القوية؟ أتذكر الانتقادات بعد الهزيمة أمام صن داونز – لكن في النهاية، فزنا بدوري أبطال أفريقيا.

النقد جزء من اللعبة، ولكن الوحدة أيضًا – وهذا ما يجعل هذا النادي قويًا.. لم نخسر شيئًا – بل على العكس، الموسم لا يزال طويلًا، ونحن بحاجة إليكم! لأن ما يميز الأهلي دائمًا هو قوة أفضل المشجعين في العالم.

في النهاية، النتائج ستتحدث – وسنواصل القتال معًا!