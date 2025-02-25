شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للرياضة الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، بمقر جامعة بدر بالقاهرة، ويأتي ذلك ضمن فعاليات اجتماعات (اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية) للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير.

بحضور ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، وعليم رشيد رئيس الاتحاد الأمريكي للرياضة الجامعية، والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة، والدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء بجامعة بدر بالقاهرة، ولفيف من أعضاء الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

ناقش الاجتماع محاور عدة، تمحورت حول تعزيز التعاون الإقليمي، وتكثيف الشراكة بين الهيئات الرياضية الدولية والقارية والوطنية لبناء هياكل رياضية قوية ومستدامة، إلى جانب تمكين الجامعات عبر تزويد المؤسسات الأكاديمية بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لرعاية المواهب الرياضية، مع الحفاظ على التميز الأكاديمي.

وأن تتماشى مع الجهود العالمية لإنشاء أنظمة رياضية موحدة ومستدامة، مما يسهم في تطوير الرياضة الجامعية في أفريقيا والعالمية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال الرياضة الجامعية، مع التركيز على تبادل الموارد واستكشاف الحلول المستقبلية لضمان نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي.

جدير بالذكر أنه شاركت 22 دولة أفريقية، هي: (ليبيا، زيمبابوي، أوغندا، كينيا، نيجيريا، غانا، زامبيا، جنوب أفريقيا، رواندا، الجزائر، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الكاميرون، إثيوبيا، غينيا، مالاوي، جمهورية الكونغو، السنغال، تونس، المغرب).