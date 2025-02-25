شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: الأهلى يرغب فى كتابة تاريخ بكأس العالم للأندية 2025 وننتظر دعم جمهورنا والان مع تفاصيل الخبر

كشف محمد الشناوي قائد الأهلي، أن الفريق يرغب في كتابة تاريخ خلال مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، مشيراً إلى أنه ينتظر حضورا جماهيريا كبيرا في مباريات الفريق الأحمر بالمونديال.

وقال الشناوي، في تصريحات عبر حسابات موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا: "بالطبع هو شعور جميل جداً أن نشارك في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، وأن نكتب تاريخ للنادي الأهلي، والأهلي هو أفضل فريق في القارة الأفريقية".

وأضاف: "لعب المباراة الافتتاحية في كأس العالم للأندية هو شيء كبير جداً، وخاصة أننا سنلعب أمام فريق إنتر ميامي الذي يضم عددا من الأساطير مثل لويس سواريز وليونيل ميسي".

وشدد على أن الجمهور سيتواجد بشكل كبير جداً؛ لأن هناك جالية كبيرة جداً في الولايات المتحدة الأمريكية، والأمر سيكون بمثابة حِمل كبير جداً على النادي واللاعبين، خاصة أنك بطل أفريقيا وتذهب لتمثيل مصر والقارة الأفريقية في البطولة.