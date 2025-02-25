شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشيد بتطور القنوات الرياضية خلال زيارته لجناح المتحدة للرياضة في "سبورتس إكسبو 2025" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"، الذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشهد المعرض حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الوزراء ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وخلال زيارته لجناح الشركة المتحدة للرياضة، أشاد رئيس الوزراء بالتطور الذي تشهده القنوات الرياضية التابعة للشركة، ودورها المحوري في تطوير الإعلام الرياضي المصري، وكان في استقباله الأستاذ محمد يحيى لطفي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشاركت شبكة قنوات ON Sport في تغطية الحدث بوجود نخبة من مذيعيها وإعلامييها، حيث قدموا تغطية مباشرة واحترافية، مما أبرز أهمية المعرض كمنصة رئيسية لدعم الاستثمار الرياضي وتعزيز الابتكار في هذا المجال.

وفي كلمته، أكد رئيس الوزراء أن "سبورتس إكسبو" أصبح محطة دولية مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الرياضية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رياضية واستثمارية متميزة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي بما يخدم تطور المنظومة الرياضية.

ويستمر المعرض على مدار ثلاثة أيام، متضمنًا ندوات وجلسات حوارية بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار في المجال الرياضي محليًا ودوليًا، مما يعزز من مكانة الحدث كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.