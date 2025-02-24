الامارات | محمد النني: أضع كل ما تعلمته في أرسنال لخدمة «الجزيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعب فريق الجزيرة، المصري محمد النني، أنه يضع كل خبراته المكتسبة من مسيرته الاحترافية في أوروبا وتحديداً مع نادي أرسنال الإنجليزي في خدمة فريقه الحالي الجزيرة، خلال منافسته في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، والبحث أيضاً عن التتويج بالبطولات.

وقال النني بعد فوز الجزيرة على النصر 3-2 في دوري المحترفين، أول من أمس، إن الفريق فقد العديد من النقاط في بداية الموسم بسبب عدم الانسجام.

ونجح الجزيرة في تحقيق الفوز على النصر في مباراة مثيرة بالجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليصل الجزيرة إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بينما تراجع النصر إلى المركز السابع بـ26 نقطة، بعدما تعرض لخسارتين متتاليتين أمام الوصل والجزيرة، وقبلهما تعادل مع بني ياس ليفقد ثماني نقاط في ثلاث مباريات.

وقال نجم المنتخب المصري وفريق أرسنال السابق،

محمد النني، لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت صعبة أمام فريق النصر، كنا نعلم أن العميد سيبدأ المباراة بضغط كبير، خصوصاً أن الفريق خسر أمام الوصل، ولذلك كان يجب علينا أن نعتمد على الدفاع، وعدم الهجوم إلا بحذر، واعتمدنا على ذلك بالفعل لأن أي فريق يهاجم بقوة بالتأكيد يفتح خطوطه ويرتكب أخطاء، واعتمدنا على ذلك، وبالفعل نتيجة أخطاء دفاعية نجحنا في إحراز ثلاثة أهداف، ورغم اقتراب النصر في الشوط الثاني من معادلة النتيجة في هذه المباراة الصعبة، إلا أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن للحفاظ على الفوز حتى النهاية».

وأضاف: «الفريق خسر نقاطاً في بداية الموسم بسبب عدم الانسجام فقط، لكننا نقدم مباريات قوية، وكل لاعب يقدّم ما لديه، منذ أن انضممت للفريق وأنا أضع كل ما تعلمته في نادي أرسنال الإنجليزي، وسنوات الاحتراف لخدمة نادي الجزيرة واللاعبين الصاعدين في الفريق، وبالتأكيد سيكون هناك مردود لذلك، وسيبحث الفريق عن المنافسة في العديد من اللقاءات»، واختتم النني حديثه بأن الفريق لا ينظر إلى المستقبل، وإنما يخوض كل مباراة بمفردها، بحثاً عن الفوز واستمرار حصد النقاط.