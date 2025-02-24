شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الإسماعيلى قبل مواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

حرص عماد سليمان المدير لفنى لفريق الإسماعيلى، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile.

وتحدث عماد سليمان مع اللاعبين من أجل بذل أقصى جهد لهم فى مباراة فاركو لاستعادة سكة الانتصارات وإسعاد الجماهير، بالإضافة إلى تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، وطالبهم بالقتال فى آخر مباراتين بالدور الأول للابتعاد عن آخر الجدول.

وتدرب الفريق على بعض الجمل التكتيكية التى ينوى عماد سليمان تطبيقها خلال مباراة فاركو، كما حذر المدافعين من خطورة مرتدات فاركو وخاصة عمرو ناصر وزهير المترجى، وطالب المهاجمين بضرورة استغلال الفرص.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان المجلس قد قرر تعيين جهاز فنى مؤقت بعد الموافقة على رحيل حمد إبراهيم عن منصبه يضم كلا من عماد سليمان، مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وكابتن أحمد قناوى مدربا، وكابتن أحمد الدهراوى مدربا لحراس المرمى.

وكان عماد سليمان قد شغل منصب المشرف على الكرة، قبل تعيينه كمدير فني مؤقت للإسماعيلي بعد رحيل حمد إبراهيم عقب الخسارة من الجونة في الدوري.