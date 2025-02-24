شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات بتروجت يفزن على الزمالك ويتوجون ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيدات بتروجت في تنس الطاولة بطولة أفريقيا للأندية الأبطال للمرة الثالثة على التوالي، ذلك بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

ونجح فريق بتروجت في تحقيق البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعدما قدمت لاعباته أداءً قويًا على مدار أيام المنافسات والأدوار المتتالية، حتى تحقق اللقب.

ومثّل فريق بتروجت في تلك البطولة كل من: مروة الهضيبي، مريم الهضيبي، فرح عبد العزيز، واللاعبة الصينية المحترفة فان سيقي، بتواجد المدير الفني ياسر صبحي، والمدرب العام محمود إبراهيم، والمدرب خالد محمد، والإداري إسلام محسن.