شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يدعم دكة الزمالك فى مواجهة زد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من التواجد ضمن قائمة فريقه فى مواجهة زد إف سي، المقبلة، بعد تعافيه وانتهائه من البرنامج التأهيلى الذى خضع له طوال الفترة الماضية.

وشارك شيكابالا فى التدريبات الجماعية لفريقه بداية من أمس الأحد، ليصبح اللاعب جاهزًا لتدعيم الفريق فى لقاء زد، ومن المنتظر أن يقوم البرتغالى جوزيه بيسيرو بضم اللاعب لقائمة الفريق، على أن يتواجد على مقاعد البدلاء للاستعانة به حسب سير اللقاء.

وكان "شيكابالا" قائد فريق الزمالك قد شارك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بشكل طبيعي بعدما كان يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزهللمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعداداً للقاء المقبل.

كما شارك أحمد فتوح الظهير الأيسر فى التدريبات بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران اليوم، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.