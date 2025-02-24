شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مدربين تألقوا مع فرقهم فى دورى المحترفين.. الشيخ وعطية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عدد من مدربى دورى المحترفين في لفت الأنظار بشدة خلال الـ23 أسبوعا الذين مروا في المسابقة وباتوا محط أنظار العديد من الأندية المنافسة، خاصة وأنهم صغار السن واستطاعوا في وقت قصير الظهور بشكل رائع وهم :-

محمد الشيخ

المدير الفني لوادى دجلة الذى يحتل صدارة دورى المحترفين حاليا برصيد 47 نقطة، ظهر بشكل جيد خلال المباريات التي أقيمت الموسم الحالي، بعدما اعتمد عليه ماجد سامى رئيس النادى بشكل مباشر رافضا التعاقد مع أحد المدربين الكبار.

وأكد رئيس وادى دجلة ثقته الكاملة في الشيخ كأحد أبناء قطاع الناشئين بالنادى، وهو ما أتى بثماره وأصبح المدير الفني للغزلان أفضل مدربى الدورى.

محمد عطية

المدير الفني لأبو قير للأسمدة استطاع في وقت قصير ومنذ قيادته للفريق عقب رحيل أيمن المزين الموسم الماضى من صناعة فريق قوى لأبو قير وأصبح منافسا قويا على الصعود لدورى الأضواء ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

محمد مكى

المدير الفني للمقاولون العرب، للعام الثانى على التوالي يثبت أنه أحد كبار مدربى دورى المحترفين بعدما قاد من قبل حرس الحدود للصعود للأضواء مرتين، وحاليا ينافس مع قلعة الذئاب لعودتها من جديد للدورى، ويحتل المقاولون العرب حاليا المركز الثانى بالمسابقة برصيد 43 نقطة.

أحمد عبد المقصود

المدير الفني للترسانة حاليا، ظهر بشكل جيد في بداية الموسم مع منتخب السويس، إلا أنه رحل بالرغم من تحقيقه لنتائج جيدة بسبب الأزمات المالية التي تحيط بأبناء الغريب وانهالت عليه العروض حتى وقع للترسانة واستطاع الفوز في مباراتين والخسارة في لقاء وحيد الأمر الذى أعاد الشواكيش لأجواء المنافسة من جديد.

علاء نوح

من أكثر المدربين نجاحا بالرغم من أنه يقود فرق تعانى من شبح الهبوط، تولى القيادة الفنية للمنصورة، وكان الفريق في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وحقق العديد من الانتصارات، وهو ما جعل الفريق يستفيق من المراكز الأخير إلا أنه ولخلاف مع رئيس النادى أكثر من مرة رحل عن زعيم الدقهلية.

تولى الأسبوع الماضى فريق طنطا خلفا لخالد عيد، واستطاع الفوز خارج ملعبه على أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل، ليتنفس جماهير الغربية الصعداء نحو مستقبل الفريق.