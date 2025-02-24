شكرا لقرائتكم خبر عن نادر فرج يغيب عن الإسماعيلى أمام فاركو للإيقاف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة عماد سليمان، خدمات المهاجم نادر فرج أمام فاركو، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من دورى nile.

ويغيب نادر فرج عن الإسماعيلى أمام فاركو، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراته أمام المصرى، ليغيب عن الدراويش بعد حصوله على إنذار أمام المحلة والاتحاد السكندرى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو في السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وكان المجلس قد قرر تعيين جهاز فنى مؤقت بعد الموافقة على رحيل حمد إبراهيم عن منصبه يضم كلا من: عماد سليمان، مديرا فنيا، وأحمد العجوز مديرا للكرة وقائما بأعمال المدرب العام، وكابتن أحمد قناوى مدربا، وكابتن أحمد الدهراوى مدربا لحراس المرمى.

وكان عماد سليمان قد شغل منصب المشرف على الكرة، قبل تعيينه كمدير فني مؤقت للإسماعيلي بعد رحيل حمد إبراهيم عقب الخسارة من الجونة في الدوري.