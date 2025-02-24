شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24 / 2 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 24 / 2 / 2025، العديد من الأخبار الرياضية المهمة أبرزها: فوز سيدات طائرة الأهلي على سبورتنج والصعود لمواجهة الزمالك في نهائي بلاي أوف، واقتراب محمد هاني من العودة لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود.



الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى مواجهة الزمالك فى بلاى أوف نهائى سيدات الطائرة

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ناصر ماهر يعود لتشكيل الزمالك فى مواجهة زد

يعود ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، لتشكيل فريقه فى مواجهة زد إف سى، المقرر لها الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري.

محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الحرس

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ثنائي تونسي يعاون أنيس بوجلبان فى قيادة المصري

اصطحب انيس بوجلبان ، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق الترجي الجرجيسي، والمرشح لقيادة المصرى، الثنائي التونسي أنيس عبد القادر المدرب العام، ومحمد التومي مدرب حراس المرمى، خلال رحلته إلى القاهرة، لتوقيع عقود تدريب المصرى خلفاً لـ علي ماهر.

مدرب بيراميدز: سأشجع الأهلي فى مونديال الأندية وأتمنى مواجهته بنهائي أفريقيا

فجر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مفاجأة بتأكيده أنه سيشجع النادي الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية يونيو المقبل.

كولر يبحث عن حل لأزمة اهتزاز شباك الأهلى فى آخر 15 دقيقة بالمباريات

يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن حل لأزمة اهتزاز شباك فريقه بأهداف فى الربع ساعة الأخيرة من عمر مبارياته الأخيرة، وأحدثها مباراة القمة بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.

4 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل فى الجولة الـ15.. بن شرقى وبنتايج الأبرز

نشر الحساب الرسمى لرابطة الأندية المحترفة 4 أهداف مرشحة لجائزة أفضل هدف فى الجولة الخامسة عشرة من دورى nile، التى أسدل الستار عن مبارياتها أمس، الأحد، بمواجهة بيراميدز وطلائع الجيش.

بيسيرو يعقد جلسة خاصة مع زيزو قبل مواجهة زد فى الدورى

عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، قبل مواجهة زد إف سي، الخميس المقبل.

الأهلى يسابق الزمن لحسم ملف تمديد عقود اللاعبين.. اقرأ التفاصيل

يسابق محمد شوقى، نائب المدير الرياضى للنادى الأهلى، الزمن لحسم ملف تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو حتى العالمى.