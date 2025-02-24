شكرا لقرائتكم خبر عن رحبوا معنا بقائد النسور.. المصرى يعلن تعيين أنيس بوجلبان مديرا فنيا للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري تعيين التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني لفريق الترجي الجرجيسي التونسي، مديرا فنيا للفريق البورسعيدي، خلفا لعلي ماهر.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي المصري عبر حسابها على فيسبوك: "اللي يعرف كيفاش يصنع الفارق، حاضر باش يرفع التحدي، أنيس بوجلبان مديرًا فنيًا للنسور الخضُر، رحبوا معنا بقائد النسور"..

ومن جانبه أعرب أنيس بوجلبان، المدرب السابق لفريق الترجي الجرجيسي، عن حماسه الكبير لتولي تدريب فريق المصري البورسعيدي.

وقال أنيس بوجلبان، في تصريحاته لإذاعة موزاييك التونسية: "أشكر إدارة نادي الترجي الجرجيسي على التعاون المثمر"، مؤكداً أن الفريق حقق نتائج متميزة حيث جمع 41 نقطة من 21 مباراة، مع الحفاظ على فارق 4 نقاط عن المتصدر.

وأوضح بوجلبان أنه أنهى رحلته مع الترجي ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته التدريبية مع المصري، الذي يراه تحديًا أكبر.

وفي ختام حديثه، أشار بوجلبان إلى ذكرياته الجيدة في مصر خلال فترته مع الأهلي، مؤكدًا أنه على دراية كاملة بالأجواء الكروية هناك، مما يزيد من حماسه للانضمام إلى المصري.

وكان المصري قد أعلن رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق بعد التعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف، وتراجع المصري للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى بفارق 12 نقطة عن بيراميدز المتصدر.