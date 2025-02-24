شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدى يقترب من المشاركة فى تدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد حمدى لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى المحدد له، بعد الإصابة بقطع الرباط الصليبى.

وأصبح أمام أحمد حمدى ما يقرب من أسبوع أو أسبوعين قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، ليصبح جاهزًا بعدها للمشاركة فى المباريات بشكل طبيعى.

وكان أحمد حمدى قد خضع لجراحة الرباط الصليبى، فى ألمانيا، يونيو الماضى بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط، خلال مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربى في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، عقب إحرازه هدف التتويج بالبطولة.

وخاض حمدى لبرنامج طويل فى التأهيل من الإصابة حتى يضمن العودة القوية دون حدوث أى انتكاسات، وتنوعت مراحل التأهيل ما بين من الإمارات والقاهرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سي، المقرر لها الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدورى.