شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يظهر لأول مرة فى مران سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر على ماهر المدير الفنى الجديد لفريق سيراميكا، فى مران اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة بتروجت، فى إطار الجولة السادسة عشرة من دورى nile.

وقاد على ماهر مران سيراميكا وجهازه المعاون لأول مرة بعد التعاقد على تدريب الفريق لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لأيمن الرمادى الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء نتائج الفريق فى المباريات الأخيرة.

وتعاقد فريق سيراميكا مع علي ماهر لقيادة تدريب الفريق، وذلك خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة في الجولة 15 من الدوري بثنائية نظيفة.

وقع علي ماهر عقداً يمتد لموسم ونصف مع فريق سيراميكا، وتم توقيع العقود عقب فسخ تعاقده مع المصري، والذي رحل عنه أمس.

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.