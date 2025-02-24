شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا التجربة الثامنة فى مسيرة على ماهر التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد فريق سيراميكا مع علي ماهر لقيادة تدريب الفريق، وذلك خلفاً لأيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل بعد الهزيمة الأخيرة أمام الجونة في الجولة الـ15 من الدوري بثنائية نظيفة.

ووقع علي ماهر عقداً يمتد لموسم ونصف الموسم مع فريق سيراميكا، وتم توقيع العقود عقب فسخ تعاقده مع المصري، والذي رحل عنه أمس.

واتفق علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي، ومن المقرر أن تبحث إدارة المصري تعيين جهاز فني جديد خلال الساعات المقبلة.

سيراميكا النادى الثامن

ويعد فريق سيراميكا هو النادى الثامن فى مشوار على ماهر كرجل أول فى القيادة الفنية، حيث قام بتدريب كل من الترسانة ونجوم المستقبل والأسيوطى "بيراميدز حاليا"، سموحة، إنبى، المصرى، فيوتشر.

وعمل على ماهر فى بداية مشواره التدريب فى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم عمل مساعدا للمدرب المخضرم فتحي مبروك، والإسباني خوان جاريدو، وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" في الفترة بين 2013 و2015.