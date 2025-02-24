شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج ويتأهل إلى مواجهة الزمالك فى بلاى أوف نهائى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 فى فاصلة تحديد المتأهل لنهائى دورى السيدات للموسم المحلى 2024- 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في بلاي أوف النهائي.

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي سبورتنج على نظيره الأهلي بنتيجة 3-2 في منافسات اليوم الثاني أول أمس من بلاي أوف نصف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلي 2024-2025، ليلجأن إلى مباراة فاصلة في ظل فوز الأهلي في اللقاء الأول.

فيما فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره وادي دجلة بنتيجة 3-0 في منافسات اليوم الثاني من بلاي أوف نصف نهائي دوري سيدات الكرة الطائرة، ليتأهل إلى الدور النهائي.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة الالتزام بكل ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية، بناءً على تعليمات وزارة الشباب والرياضة، حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتتضمن ضوابط وإجراءات الرعاية الطبية الواردة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 24/11/2024 - وما ورد به خاصة الفحص الطبي على اللاعبين ويشمل (باطنة - قلب - كشف صدر - رسم قلب - قياس ضغط - صورة دم - كوليسترول - سكر - تقييم القدرة التنفسية - موجات صوتية على القلب).