شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يعود لتشكيل الزمالك فى مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، لتشكيل فريقه فى مواجهة زد إف سى، المقرر لها الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري.

واستعاد نادى الزمالك خدمات ناصر ماهر بعد إيقافه 3 مباريات بعد الاعتداء بالضرب على محمد نصر لاعب الإسماعيلي خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة الـ12.

وغاب ناصر ماهر عن مواجهات فاركو وبتروجت والأهلي، على أن يعود فى مواجهة زد، ويحتاج البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفنى للزمالك، لخدمات ناصر ماهر فى ظل الخطة التي يعتمد عليها.

ويتمسك مدرب الزمالك، باستمرار تطبيق طريقة اللعب الجديدة التى اتبعها مع الفريق خلال مواجهة الأهلي، حيث اعتمد الخواجة البرتغالي على طريقة 5-3-2.

بيسيرو اعتمد فى مباراة الأهلى التى انتهت بالتعادل بنتيجة 1 - 1 على تشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح الدين مصدق - عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو"، وهي الطريقة الفنية التي يعتمد عليها الزمالك مجددا، ويرغب جوزيه بيسيرو فى تثبيتها والعمل علي تحفيظها بشكل جيد للاعبين من اجل تنفيذها علي اكمل وجه.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك فى مواجهة زد إف سى المقبلة، بعض التغييرات البسيطة خاصة فى ظل عودة بعض المصابين والإيقافات أبرزهم ناصر ماهر، ومحمود شيكابالا.