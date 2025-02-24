شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى في مباراة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب محمد هاني عن المشاركة في لقاء القمة 129 أمام الزمالك، وشارك بدلا منه في قيادة الجبهة اليمنى أكرم توفيق، ولكن الأخير لم يظهر بمستوى مُرضٍ، ونال انتقادات شديدة بسبب تراجع مستواه وانشغاله بالرحيل إلى نادي الشمال القطري عقب نهاية الموسم الحالي.

ويسابق محمد شوقى، نائب المدير الرياضى للنادى الأهلى، الزمن لحسم ملف تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري، لفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق الأحمر قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو حتى العالمى.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قد كلفت محمد شوقي بحسم ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، وهم: محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمزة علاء وأكرم توفيق وعمروالسولية، وإن كان ملف التجديد لأكرم توفيق مُجمّداً بشكل كبير بسبب اتفاق اللاعب مع نادي الشمال القطري للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل، ونفس الموقف بالنسبة للحارس الشاب حمزة علاء الذي يرغب فى الرحيل لشعوره بعدم التقدير المالي، كما أنه يرغب فى المشاركة، وهو ما لا يحدث حالياً بسبب اعتماد الجهاز الفني على محمد الشناوي ومصطفى شوبير، أما ربيعة وياسر إبراهيم فالمفاوضات معهما مُستمرة لحسم ملف التجديد.