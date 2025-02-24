فورمولا واحد: مرسيدس تكشف النقاب عن سيارتها للموسم الجديد

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشفت مرسيدس الإثنين النقاب عن سيارتها لموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا واحد، قبيل اختبارات ما قبل الموسم هذا الأسبوع في البحرين.

وأطلقت الحظيرة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، اسم "دبليو16" على السيارة، وعرضتها رقميا على موقعها الإلكتروني كما على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من الكشف عن تصميمها خلال حفل إطلاق موسم فورمولا واحد الجديد في لندن.

وتُعدّ هذه بداية حقبة جديدة لمرسيدس بعد رحيل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون إلى فيراري وحلول الإيطالي المبتدئ أندريا كيمي أنتونيلي بدلا منه لمزاملة البريطاني جورج راسل.

في المقابل، سيعود الفنلندي فالتيري بوتاس إلى مرسيدس لكن كسائق احتياطي، بعدما قضى خمسة أعوام مع الفريق بين 2017 و2021.

وحققت مرسيدس التي فازت بلقب بطولة العالم للصانعين ثماني مرات تواليا بين 2014 و2021، أربعة انتصارات في 2024، بواقع اثنين لراسل ومثلهما لهاميلتون، وذلك بعد غيابها عن التتويج بالسباقات منذ 2022.

لكن السيارة عابها الاستمرارية، فاحتلت المركز الرابع في بطولة الصانعين خلف ماكلارين، فيراري وريد بول.

وقال النمسوي توتو وولف مدير الفريق "سيكون هذا الموسم شديد التنافسية. رأينا في العام الماضي مدى تقارب الفرق".

وأضاف "لم يكن بالإمكان التنبؤ بمن سيكون في المقدمة من سباق إلى آخر. وأتوقع أن يكون الأمر هذا العام أكثر تقاربا. سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا إذا أردنا المنافسة على البطولات هذا الموسم".

وتابع "أثبت جورج أنه من أفضل السائقين على الحلبة، قادر على المنافسة على بطولة العالم للسائقين إذا تمكنا من توفير سيارة قادرة على ذلك له".

من ناحيته، قال راسل البالغ 27 عاما إنه متحمس للعودة إلى الحلبة، مع بدء اختبارات ما قبل الموسم في البحرين من الأربعاء وحتى الجمعة.

وأكمل "أشعر أن العام الماضي كان الأقوى لي في الفورمولا واحد. سيكون هذا الموسم السابع لي في الرياضة، والرابع مع مرسيدس، وأعمل جاهدا لتحسين أدائي عاما بعد عام. كفريق، نحن متحفزون للغاية لتحسين أدائنا مقارنة بالموسم الماضي".

وأعرب أنتونيلي البالغ 18 عاما عن حماسه لخوض أول موسم له في الفورمولا واحد "إنها فرصة رائعة، وأنا ممتن لكل شخص في مرسيدس على الثقة والإيمان الموضوعين فيّ".