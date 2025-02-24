الامارات | ملخص مباراة منتخب الإمارات وعُمان في "خليجي قدامى اللاعبين" (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب الإمارات بطولة كأس الخليج لكرة القدم لقدامى اللاعبين المقامة حاليا في الكويت بعد خسارته اليوم الإثنين أمام نظيره المنتخب العماني بهدف نظيف سجله اللاعب إسماعيل العجمي" 19" خلال المواجهة التي جمعتهما على استاد الصليبيخات ضمن الجولة الثالثة " الأخيرة" في الدور الأول لحساب المجموعة الأولى.

ويتأهل بذلك المنتخب العماني إلى الدور نصف النهائي بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط إثر تعادله في الجولتين الماضيتين أمام كل من الكويت وقطر، علما أن الأبيض كان قد تعادل أيضا في مباراتيه السابقتين أمام كل من قطر والكويت.

وألغى حكم المباراة هدفا لمنتخب الإمارات في الشوط الأول بداعي التسلل.



ولعب منتخب الإمارات مباراته أمام عمان بالتشكيلة السابقة نفسها التي خاضت مباراة الكويت في الجولة الثانية وضمت: ماجد ناصر في حراسة المرمى، وفي الدفاع يوسف جابر ومهند العنزي وجمعة خاطر وعبد الله مال الله، وفي الوسط سبيت خاطر وعبد الرحيم جمعة وإسماعيل مطر، وفي الهجوم أحمد خميس وسالم خميس وفيصل خليل.

ووفقا لنظام البطولة فإنه يتأهل صاحب المركز الأول ووصيف كل مجموعة من المجموعتين الأولى والثانية إلى الدور نصف النهائي، وسيلعب أول المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية في نصف النهائي.

وفي المجموعة الثانية فاز اليوم الإثنين منتخب البحرين على نظيره المنتخب اليمني بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة .