شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: الكرة المصرية مليئة بالمواهب.. وصلاح رمز لمنتخب الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن رؤيته للكرة المصرية وموقفه من بعض القضايا الفنية.

وأكد مدرب بيراميدز فى برنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، أن منتخب مصر معروف عالميًا بفضل نجمه محمد صلاح، تمامًا كما يُعرف منتخب كرواتيا بنجمه لوكا مودريتش، مشيرًا إلى أن صلاح لاعب استثنائي ساهم في تعزيز مكانة الكرة المصرية عالميًا.

وأضاف أن هناك العديد من المواهب المصرية المميزة فى مختلف المراحل العمرية، أبرزهم عمر مرموش، الذي يقدم أداءً رائعًا في الدوري الإنجليزي.

وتحدث المدير الفني لبيراميدز عن موقفه من صفقات الفريق، مؤكدًا أنه رفض رحيل محمود عبد الحفيظ "زلاكة" إلى سيراميكا، رغم العروض التي تلقاها اللاعب، مشددًا على أنه لاعب مميز وسيكون أول العائدين إلى الفريق في الموسم المقبل.

وأوضح أنه لم يكن بحاجة إلى النيجيري صديق أوجولا، لذا رفض فكرة إعارته مقابل الحصول على خدماته.

وعن أوضاع الكرة المصرية، أكد يورتشيتش أنها تعاني من مشكلات عديدة، لكنه لن يتحدث عنها الآن، مشيرًا إلى أنه سيكشف عنها بعد رحيله عن بيراميدز.

وأوضح أن الفريق السماوي لا يتمتع بنفس الدعم الجماهيري الذي يحظى به الأهلي والزمالك، مما يجعله يواجه تحديات إضافية في المنافسة على البطولات.

وأعرب يورتشيتش عن سعادته بالتتويج بكأس مصر الموسم الماضي، واصفًا إياه بالبطولة العظيمة كونها اللقب الأول في تاريخ النادي، كما أكد أنه يسعى هذا الموسم لقيادة الفريق نحو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، رغم صعوبة البطولة وقوة المنافسين.

واختتم المدير الفني لبيراميدز تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع بيراميدز طموح، ويملك مقومات النجاح، متمنيًا أن يتمكن الفريق من تحقيق مزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.