شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر للإعلان عن كأس الرابطة بمسماه الجديد فى العاصمة الإدارية غداً والان مع تفاصيل الخبر

قررت رابطة الأندية المصرية إقامة مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك للإعلان عن التجديدات بشأن بطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر الإعلان في المؤتمر عن كأس الرابطة بمسماه الجديد، فى مقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الصحفيين ووسائل الإعلام المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد مباريات بطولة كأس الرابطة للموسم الجارى 2024 - 2025 ، وانطلقت البطولة 10 ديسمبر بمباريات الجولة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية يوم 18 مارس 2025، على أن تقام الجولة الثالثة يوم 22 من الشهر ذاته، وتبدأ منافسات الجولة الـ4 في الأول من أبريل، على أن تقام الجولة الخامسة يوم 22 من الشهر ذاته.