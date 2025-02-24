شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أندية تضمن تواجدها فى مجموعة الصراع على لقب الدورى.. و4 فرق بالهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت منافسات الدور الأول من مسابقة دورى nile على الانتهاء، بعدما وصل قطار الدورى للمرحلة السادسة عشرة التى تبدأ الأربعاء المقبل، ليتبقى أسبوعان فقط لحسم الأندية أماكنها فى إحدى المجموعتين سواء المنافسة على اللقب أو المتصارعة على الهروب من الهبوط.

ويتنافس 18 ناديا هذا الموسم على لقب الدورى فى الموسم الاستثنائى الذى يلعب من دور واحد، ثم ينقسم الدورى إلى مجموعتين، الأولى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، والثانيية تضم آخر 9 أندية للهروب من الهبوط الذى سيهبط بآخر فريقين لدورى المحترفين.

4 أندية تضمن المجموعة الأولى.



وضمنت 4 أندية تواجدها بشكل رسمى فى مجموعة المقدمة التى تتنافس على لقب الدورى هذا الموسم والتواجد فى الموسم المقبل، وهى كل من بيراميدز والأهلى والزمالك والبنك الأهلى، وذلك بغض النظر عن نتائج الجولتين المتبقيتين.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الأول برصيد 36 نقطة، متفوقا على النادى الأهلى صاحب الوصافة برصيد 33 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، ويكمل البنك الأهلى المربع الذهبى برصيد 25 نقطة.



وستكون النقطة 25 هى نقطة الأمان للتواجد فى المجموعة الأولى، خاصة أن فريقى فاركو وبتروجت أصحاب المركزين العاشر والحادى عشر يمتلكان 19 نقطة مع تبقى جولتين فمن الممكن أن يصلا إلى 24 نقطة حال الفوز فى المباراتين المقبلتين ويزيحان فريقين إلى مجموعة الهبوط.

4 أندية فى مجموعة الهبوط



فى المقابل، فقدت 4 أندية فرصتهما فى الوصول إلى المجموعة الأولى قبل جولتين من النهاية، وهى كل من الجونة والإسماعيلى وإنبى ومودرن سبورت، وسينافسون على الهروب من الهبوط لدورى المحترفين.



ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الأخير برصيد 9 نقاط، وفى حال فوزه بالمباراتين المقبلتين سيصل إلى 15 نقطة وهى النقاط التى لن تسعفه، وكذلك إنبى صاحب الـ12 نقطة ومع الفوز سيصل إلى 18 نقطة الذى لن تفيده ايضا، أما الإسماعيلى والجونة أصحاب الـ13 نقطة فأكثر رصيد يصل بهما هو 19 نقطة ليتساويا مع زد صاحب آخر مقعد فى المجموعة الأولى ولكن فارق الأهداف لصالح زد حال الهزيمة فى المباراتين.