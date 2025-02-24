شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يستعرض دوره فى تطوير الكرة الأفريقية خلال مؤتمر سبورتس إكسبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات النسخة الثالثة من "سبورتس إكسبو" جلسة نقاشية متميزة تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: دوره الحاسم في صعود وتطور اللعبة"، حيث اجتمع نخبة من الخبراء لمناقشة التأثير الكبير لـ"الكاف" في تطوير كرة القدم الأفريقية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

شارك فى الجلسة التي تم تنظيمها بالتعاون مع Soccerex، حسن القماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وسارة موناكا عضو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وشريف حسن مدير إدارة الإعلام والتسويق الرقمي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وأدارها الإعلامي إبراهيم عبد الجواد.

استعرض المشاركون المبادرات والاستراتيجيات التي يعتمدها "الكاف" لدعم الأندية والمنتخبات، وتطوير المواهب، وتعزيز البنية التحتية الكروية في القارة، مما يساهم في الارتقاء بمستوى المنافسات الإفريقية وتعزيز فرصها على الصعيد العالمي.

وخلال الجلسة، تحدث حسن القماح، رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن رؤية الاتحاد لتطوير اللاعبين والبنية الإدارية والتنظيمية. وأكد أن مقر الكاف في مصر يمنح الاتحاد فرصة العمل المستمر على تطوير هياكله الداخلية، مشيرًا إلى أن الاتحاد شهد تغييرات كبيرة منذ تولي الدكتور باتريس موتسيبي رئاسته، مما أدى إلى تحسين الإدارة المالية وزيادة الاستثمارات في البث التلفزيوني والتسويق الرياضي.

وأوضح أن الكاف يعمل على تعزيز موارده المالية من خلال حقوق البث والرعاية، حيث ارتفع عدد الناقلين إلى 68، فيما يجري التفاوض مع خمسة رعاة جدد لضمان استدامة العوائد المالية.

وأكدت سارة موناكا، عضو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، أن نجاح الكاف يعتمد على أداء الأعضاء الـ 45، مشيرة إلى أن الإدارة الفعالة والاستراتيجيات التعليمية تلعبان دورًا محوريًا في تحسين مستوى الكرة الإفريقية.

وأوضحت أن هناك استثمارات كبيرة في تطوير الأندية والبطولات، مشيرة إلى أن دوري السوبر الإفريقي يعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الأندية الإفريقية عالميًا.

كما شددت على أهمية الاستثمار في المواهب الناشئة، لافتة إلى أن الاتحاد يدعم تطوير اللاعبين مثل محمد صلاح، ويعمل على تعزيز برامج اكتشاف المواهب ورعايتها.

وقال شريف حسن، مدير إدارة الإعلام والتسويق الرقمي بالكاف، فقد تحدث عن التحولات الرقمية في عالم كرة القدم الإفريقية، مؤكدًا أن الجمهور أصبح شريكًا في المحتوى وليس مجرد متابع.

وأوضح أن استراتيجية الكاف الرقمية تهدف إلى تعزيز التفاعل مع الجماهير، خاصة في ظل هيمنة الشباب على التركيبة السكانية الإفريقية.

وأشار إلى أن الرؤية الجديدة تركز على استخدام التكنولوجيا لتقديم محتوى مبتكر وجذاب، كما حدث في تغطية "نهائي القرن" بين الأهلي والزمالك، والذي سلط الضوء على دور الكاف في صناعة المحتوى الرقمي الرياضي.

جدير بالذكر، أن "سبورتس إكسبو" يعد الحدث الرياضي الأهم في المنطقة، حيث يجمع بين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الاستثمار في الرياضة، ويوفر منصة استراتيجية للجهات الفاعلة في هذا المجال لاستكشاف الفرص المستقبلية.