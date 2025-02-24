شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي تونسي يعاون أنيس بوجلبان فى قيادة المصري والان مع تفاصيل الخبر

اصطحب انيس بوجلبان ، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لفريق الترجي الجرجيسي، والمرشح لقيادة المصرى، الثنائي التونسي أنيس عبد القادر المدرب العام، ومحمد التومي مدرب حراس المرمى، خلال رحلته إلى القاهرة، لتوقيع عقود تدريب المصرى خلفاً لـ علي ماهر.

وكشف مصدر مقرب من المدرب التونسي أنيس بوجلبان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المدرب التونسي يصل اليوم، الاثنين، إلى القاهرة، لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادي المصري والتوقيع على عقود تولي المسئولية الفنية للفريق البورسعيدي خلفاً لـ علي ماهر.

وحقق بوجلبان نجاحا باهرا مع الترجي الجرجيسي خلال الموسم الرياضي الحالي، ويحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة على بعد 4 نقاط من صاحب الصدارة.

ويصل بوجلبان إلى القاهرة خلال ساعات لتوقيع العقود وقيادة الفريق البورسعيدي، قبل مواجهة سموحة المرتقبة يوم الخميس المقبل بالدوري.



ويواصل فريق المصري تدريباته بمعسكره في الكلية الحربية بالقاهرة، استعداداً للمباراة المقبلة، تحت قيادة السعيد إبراهيم مدرب الفريق، ويلتقي المصري مع سموحة في الرابعة عصر الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل المصري المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها بعد خوض 15 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

وكان علي ماهر نجح في قيادة المصري إلى ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية حيث ضرب الفريق البورسعيدي موعداً مع سيمبا التنزاني، كما قاد علي ماهر الفريق البورسعيدي للتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، حيث ينتظر الفريق مواجهة قوية مع البنك الأهلي.