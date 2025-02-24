شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: سأشجع الأهلي فى مونديال الأندية وأتمنى مواجهته بنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مفاجأة بتأكيده أنه سيشجع النادي الأهلي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية يونيو المقبل.

وفي تصريحات لبرنامج "VIP" مع الإعلامي أحمد المصري على إذاعة أون سبورت، شدد "يورتشيتش" على أن الأهلي هو الفريق الأفضل فى مصر، ويمتلك مقومات الأندية العالمية التي تؤهله للظهور بصورة مشرفة في المونديال أمام كبار الفرق.

وأضاف المدير الفني لفريق بيراميدز ، أنه يتمنى وصول فريقه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا العام لمواجهة الأهلي فى مباراة تاريخية.

وتحدث "يورتشيتش" عن منافسات الدوري المصري هذا الموسم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للمسابقة يجعله أكثر قوة، متوقعًا منافسة قوية بين الأهلي وبيراميدز على اللقب، حيث يرى أن الفريقين هما الأقرب لحصده.

كما أبدى المدرب الكرواتي دهشته من تراجع فريق مودرن سبورت ووجوده في قاع الترتيب، رغم امتلاكه قائمة قوية من اللاعبين الذين يتمنى ضم بعضهم إلى بيراميدز.

واختتم "يورتشيتش" تصريحاته بالإشادة بفريقي حرس الحدود وبتروجيت، مؤكداً أنهما مفاجأة الدوري لهذا الموسم.