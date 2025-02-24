شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث عن حل لأزمة اهتزاز شباك الأهلى فى آخر 15 دقيقة بالمباريات والان مع تفاصيل الخبر

يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن حل لأزمة اهتزاز شباك فريقه بأهداف فى الربع ساعة الأخيرة من عمر مبارياته الأخيرة، وأحدثها مباراة القمة بالتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق.

ويرغب كولر فى الوقوف على أسباب غياب التركيز على بعض لاعبى الأهلى فى الدقائق الاخيرة من عمر المباريات، الأمر الذى تسبب فى خسارة نقاط سهلة ومباريات مهمة.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت مساء السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة القمة من أجل البحث عن فوز جديد في مسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.