شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يعقد جلسة خاصة مع زيزو قبل مواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جوزيه بيسيرو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، قبل مواجهة زد إف سي، الخميس المقبل.

وتحدث بيسيرو مع زيزو حول مدى أهميته وسط صفوف الفريق، حيث طلب المدير الفنى من اللاعب العمل على تقديم أفضل ما لديه خلال الفترة المقبلة، وعدم الانشغال بأى أمور أخرى خارج الملعب.

ويجهز مسئولو الزمالك لفتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع النادى بنهاية الموسم الجارى، من أجل تحقيق حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق.

وكان مسئولو الزمالك ينتظرون انتهاء الفريق من خوض مباراة القمة أمام الأهلى، التى جمعتهما، السبت، الماضى، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بتعادل الفريقين 1 - 1.

ومن المقرر أن تعقد لجنة التخطيط جلسات منفردة مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم فى مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو، وعبد الله السعيد، وعمر جابر، ومحمود الونش.

وتجهز لجنة التخطيط بنادى الزمالك عرضاً مالياً مناسباً يليق بما يقدمه زيزو من عطاء داخل نادى الزمالك، وتعمل على التفاوض مع والده على تقريب الأمور المالية ووجهات النظر بما يرضى طموح وإمكانيات الطرفين.

وتلقى زيزو عدة عروض من أندية مختلفة، إلا أنه استقر على عدم مناقشتها والبت فيها إلا بعد تحديد موقفه من الزمالك، ولحين الانتهاء من مفاوضات التجديد مع مسئولي الزمالك خصة وأن الاستمرار بالزمالك رغبة أولى لدى اللاعب، والبقاء في الزمالك له الأولوية في حسابات اللاعب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.