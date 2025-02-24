شكرا لقرائتكم خبر عن القوس والسهم يشارك فى معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الاتحاد المصري للقوس والسهم، برئاسة العميد هاني حسين، فى النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025".

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة الجناح الخاص بلعبة القوس والسهم اليوم، الاثنين، في افتتاح المعرض، وقام بمحاولة رمي بالقوس والسهم على هامش زيارته.

وأعرب هاني حسين، رئيس الاتحاد المصري للقوس والسهم، عن سعادته بالمشاركة الثالثة في معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025".

وشدد على أن هناك إقبالا كبيرا من الحضور على الجناح المخصصة للعبة من أجل معرفة المزيد عنها فى ظل اهتمام قطاعات كبيرة، خاصة من الشباب والصغار بممارسة لعبة القوس والسهم.

من جانبه أكد أحمد الأمين العام للاتحاد المصري للقوس والسهم أن الهدف من مشاركة الاتحاد في المعرض هو العمل على زيادة انتشار اللعبة.

وأضاف أن هناك إقبال كبير من رواد المعرض على الجناح الخاص باتحاد القوس والسهم لخوض تجارب الرماية بالقوس والسهم والاستفسار عن الأندية التي تتواجد فيها اللعبة، ويشهد المعرض حضور المديرين الفنيين للمنتخبات والأندية وعلى رأسهم الدكتور ماجد محيي.

وافتتح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر "سبورتس إكسبو 2025"، وذلك بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات الرياضية. .

جدير بالذكر أن سبورتس إكسبو يُعد الحدث الرياضي الأهم في المنطقة، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي من خلال دمج التكنولوجيا بالابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتعزيز تجربة الجماهير. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار والمئات من الشركات الرياضية، مما يجعله منصة استراتيجية لرواد صناعة الرياضة عالميًا.