شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أيمن الرمادى مع سيراميكا بعد رحيله.. لقبان و22 انتصارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي سيراميكا لاتفاق مع أيمن الرمادي المدير الفنى للفريق لرحيله عن تدريب الفريق وجهازه المعاون بالتراضي، وإنهاء العقد بينهما بعد تراجع نتائج الفريق في دوري nile.

وجاء بيان سيراميكا كالتالي، "وفقًا للعلاقة الطيبة التي تجمع بين مجلس إدارة نادي سيراميكا، وأيمن الرمادي، وجهازه المعاون، اتفق الطرفان على ضرورة تجديد دوافع الفريق الأول بالنادي، بما يتسق مع الأهداف التي يحرص كلاهما على تحقيقها.

وفي هذا الإطار الذي يغلف العلاقة المحترمة بين نادي سيراميكا وأيمن الرمادي، والتي كُلِلت بالتتويج بنسختي كأس رابطة الأندية، لعامين متتاليين، اتفق الطرفان بشفافية كاملة، وحرصًا منهما على المصلحة العامة للفريق، على إنهاء العلاقة التعاقدية مع أيمن الرمادي، وجهازه المعاون، بالتراضي.

ونستعرض أرقام أيمن الرمادى مع سيراميكا بعد رحيله..

قاد الفريق: 59 مباراة فى كل المسابقات

فاز: 22 مواجهة

تعادل: 17 لقاء

خسر: 20 مباراة

البطولات: لقبان "2 كأس رابطة الأندية"