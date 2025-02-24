شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يخطر الزمالك بموعد مواجهة الرجال أمام سبورتنج فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة الطائرة، بشأن موعد مواجهة الفريق الأول "رجال" مع سبورتنج في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك وسبورتنج الجمعة 7 مارس المقبل، في الساعة 10.30 مساءً، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر.

ويستعد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، المقرر لها غداً الثلاثاء، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، في أولى مواجهات الدور ربع النهائي لبطولة الدوري.

ويتكون الجهاز الفني لـ"طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديراً فنياً، وليد عبد العال مدرباً عاماً، محمد عبد المنعم "ماركو" مدرباً مساعداً، شادي فهيم محللاً للأداء، أحمد سعودي طبيباً، عبد الرحمن غانم إخصائياً للتأهيل، حاتم قنديل مدلكاً، أحمد سالم مخططاً للأحمال، أحمد شعلان مديراً إدارياً، سعيد أبو العلا "روبي" مسؤولاً للمهمات.