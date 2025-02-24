شكرا لقرائتكم خبر عن سراج الدين: تجربة الأهلي ناجحة.. والملف التعليمي على رأس أولوياتنا والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم على هامش مشاركة النادي في معرض سبورتس إكسبو 2025، إن مجلس الإدارة وضع الملف التعليمي ضمن أهم أولويات البرنامج الانتخابي الذي تم تتنفيذه على مدار السنوات الماضية، وحقق تجربة ناجحة على كل المستويات.

وأوضح أن النادي نجح في تحقيق تعاون مثمر للغاية في التعامل مع أشهر الجامعات العالمية، وعلى رأسها الجامعة الأمريكية، ما ساهم في الاهتمام بدمج التعليم مع الرياضة من أجل خلق كوادر واعدة تقود بناء الأجيال القادمة بشكل مؤهل للتعامل مع المتغيرات الراهنة.

وأشار إلى أن الأهلي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية نجحا فى مزج البرامج التعليمية والرياضية بشكل عملي ونظري، خصوصا في مجال الإدارة الرياضية والتسويق والاستثمار واستلهام التجارب الناجحة وتطبيقها بشكل فعلي، هذا الى جانب التعاون مع الجامعة الكندية وكذلك مؤسسة لاليجا التعليمية مما ساهم في نقلة نوعية كبيرة على الصعيد الخارجي.