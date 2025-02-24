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سراج الدين: تجربة الأهلي ناجحة.. والملف التعليمي على رأس أولوياتنا

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سراج الدين: تجربة الأهلي ناجحة.. والملف التعليمي على رأس أولوياتنا

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر - لبنى عبد الله

الإثنين، 24 فبراير 2025 05:45 م

قال المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي، خلال الندوة الحوارية التي أقيمت اليوم على هامش مشاركة النادي في معرض سبورتس إكسبو 2025، إن مجلس الإدارة وضع الملف التعليمي ضمن أهم أولويات البرنامج الانتخابي الذي تم تتنفيذه على مدار السنوات الماضية، وحقق تجربة ناجحة على كل المستويات.

وأوضح أن النادي نجح في تحقيق تعاون مثمر للغاية في التعامل مع أشهر الجامعات العالمية، وعلى رأسها الجامعة الأمريكية، ما ساهم في الاهتمام بدمج التعليم مع من أجل خلق كوادر واعدة تقود بناء الأجيال القادمة بشكل مؤهل للتعامل مع المتغيرات الراهنة.

وأشار إلى أن الأهلي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية نجحا فى مزج البرامج التعليمية والرياضية بشكل عملي ونظري، خصوصا في مجال الإدارة والتسويق والاستثمار واستلهام التجارب الناجحة وتطبيقها بشكل فعلي، هذا الى جانب التعاون مع الجامعة الكندية وكذلك مؤسسة لاليجا التعليمية مما ساهم في نقلة نوعية كبيرة على الصعيد الخارجي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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