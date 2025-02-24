شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي غدا لإعـلان انطـلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد، غدا الثلاثاء، المؤتمـر الصحفـي للإعـلان عـن انطـلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها القاهرة بمركز مصر للمعارض الدوليـة بالقـاهـرة الجـديـدة، بحضـور الدكتـور أشـرف صبحـي وزيـر الشـباب والريـاضـة، وروبيـرت سـتول رئيـس الاتحـاد الدولـي للخمـاسـي الحـديـث.
وكشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، برئاسة المهندس شريف العريان، عن جدول كأس العالم للرجال والسيدات والتي تستضيفها القاهرة، خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 1 مارس المقبل.
وتعد هذه البطولة أولى بطولات سلسلة كأس العالم بالموسم وتشهد مشاركة 450 لاعبا ولاعبة، كما تعتبر أول بطولة على مستوى الكبار تشهد تطبيق نظام الموانع بدلا من الفروسية التي ألغيت بعد أولمبياد باريس 2024.
ويشارك منتخب مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 12 لاعبا ومثلهم من اللاعبات نظرا لأنها البلد المستضيف للمنافسات، وتضم قائمة اللاعبين” مهند شعبان، معتز وائل، محمد حسام، أسامة زكي، مصطفى أبو عامر، عمر عامر ، محمد حاتم، أحمد أسامة عبد الحميد، مازن شعبان، سيف سليمان، علي إيهاب ومحمد تامر".
فيما تضم قائمة اللاعبات كلا من “فريدة أبو هاشم، ملك إسماعيل، جنا عطية، زينة عامر، جنة وليد ، سارة عمرو، عاليا عنايت، للي فرج، كارمة هانى، هبة الله عمرو، شهد عادل وريتاج علاء".
يذكر أن قائمة الدول المشاركة في البطولة تضم "فنزويلا، أوزباكستان، الكويت، السعودية، الهند، فرنسا، المجر، اسبانيا، أمريكا، لبنان، الدومنيكان، إيطاليا، النمسا، أستراليا، السويد، البرتغال، صربيا، التشيك، اليابان، ليتوانيا، الصين، كازاخستان، بولندا، سنغافورة، بريطانيا، جنوب إفريقيا، جورجيا، أوكرانيا، البرازيل، مالي، الإمارات، السودان، كوبا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جامبيا، غانا، السنغال، نيجيريا، عدد 2 دولة من اللاعبين المحايدين، بالإضافة إلى مصر البلد المضيف".
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