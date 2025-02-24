شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: الأهلي لا يعرف إلا الريادة.. وهدفنا جذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

توجه المهندس خالد مرتجي ، أمين صندوق النادي الاهلي والقائم بأعمال نائب الرئيس، بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوزراء والحضور خلال الندوة الخاصة التي أقيمت اليوم على هامش مشاركة الأهلي في معرض سبورتس إكسبو 2025. وقال مرتجى، إن الأهلي ليس ناديا رياضيا فحسب وإنما قلعة وطنية لها رسالة رياضية واجتماعية، ويدير مؤسسات مجتمعية وخدمية ويضم من 800 ألف إلى مليون عضو سواء في مقره الرئيسي أو فروعه المختلفة.

وأضاف مرتجي، الأهلي ولد ليكون فى الريادة التي لا يعرف غيرها، وهو أمر لا خلاف عليه، ما يتطلب جلب استثمارات عديدة للإنفاق على الأنشطة المختلفة، خاصة أن هناك خسائر من الألعاب المختلفة، تعوضها نجاحات قطاع كرة القدم من خلال مشاركاتها الخارجية.



وتابع أمين صندوق النادي الاهلي، "ننفق حوالى 650 مليون جنيه على مختلف الألعاب بينما العائد لا يتجاوز 12 مليوناً من حصيلة اشتراكات الأكاديميات، وهو دور وطني يقوم به الأهلي لخدمة المنتخبات المختلفة، ما دفع مجلس الادارة للتفكير فى إنشاء العديد من الشركات التي تقوم بدور كبير في العديد من الملفات".



وأوضح مرتجي أن ميزانية الأهلي وصلت إلى ما يقرب 7 مليارات جنيه، ولجأنا إلى ملف الاشتراكات والعضويات لتعظيم موارد النادي من خلال افتتاح الفروع الجديدة، مما ساهم في الوفاء بالالتزامات المالية لكافة القطاعات خلال فترة جائحة كورونا.



وشدد على أن الأهلي ليس نادي كرة قدم فقط، ويضم أفضل الكفاءات في كل القطاعات ما يستوجب ضخ مبالغ مالية كبيرة، مع التأكيد على تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية، من خلال جذب الاستثمارات المناسبة.



وأضاف أن مشروع الاستاد يمثل نقلة كبيرة ويعكس الفلسفة التي يعمل بها مجلس الإدارة للاستمرار في الريادة.